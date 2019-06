Bordighera come il Giappone: una giornata per celebrare gli anziani

Bordighera. Anche la ‘Città delle Palme’ avrà una giornata per celebrare gli anziani. Lo ha annunciato il sindaco Vittorio Ingenito, rispondendo alla mozione presentata dal consigliere di minoranza Mara Lorenzi (Civicamente Bordighera) che aveva chiesto al consiglio comunale di «rendere omaggio ai cittadini novantenni e centenari, come a Bordighera si faceva fino all’avvento dei commissari, che hanno interrotto questa tradizione».

Alla richiesta il sindaco ha risposto annunciando di lavorare da tempo a un progetto, che porterà a Bordighera la festa Keirou no hi, la giornata dedicata agli anziani che si celebra in Giappone (dove è festa nazionale) il terzo lunedì di settembre. «Sarà l’occasione – ha detto Ingenito – Non solo di celebrare chi ha raggiunto il traguardo dei novanta o dei cento anni, ma di adoperarsi per rendere partecipi e attivi i nostri anziani all’interno della comunità».