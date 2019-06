Sanremo. La motovedetta Cp864 della Guardia Costiera di Sanremo è intervenuta in serata per trarre in salvo l’equipaggio di una barca a vela che era rimasta in balia delle onde a largo di Bordighera a causa di un’avaria al motore.

I militari della Guardia Costiera hanno raggiunto il natante in difficoltà e lo hanno trainato fino al porto di Sanremo, mettendo al sicuro mezzo e uomini a bordo.