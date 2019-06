Bordighera. Si è aperta stamani ai giardini Lowe e in contemporanea sul lungomare Argentina, al chiosco della musica, la due giorni del festival internazionale Yogaland by Odaka: il festival, giunto alla seconda edizione, che unisce la fluidità dell’acqua, la purezza dell’aria di mare e l’Odaka Yoga, uno stile di yoga innovativo nato da oltre trent’anni di ricerca e sperimentazione.

«Due giorni per praticare yoga, sintonizzarsi con il respiro del mare, entrare in contatto con una disciplina alla portata di tutti che non richiede particolari doti fisiche ma solamente la curiosità di aprirsi a un mondo dalle infinite potenzialità – dicono gli organizzatori – Durante le giornate potrete sperimentare diverse tipologie di Yoga adatte a qualsiasi livello di pratica ed età. Pranayama Flow, Warrior Mind, Yoda Kids».

Odaka Yoga è uno stile di yoga innovativo nato da oltre trent’anni di ricerca e sperimentazione. Roberto Milletti e Francesca Cassia danno vita ad un nuovo concept, “Live Centred, Liquefy your Limits, Embrace the Power”, che trova ispirazione dall’osservazione del moto dell’oceano e delle sue onde, dove nel fondere il Bushido (la via del guerriero), lo zen e lo yoga, sono espressi fisicamente ed emozionalmente i principi di trasformazione, adattabilità e forza interiore.

I ritmi naturali del moto ondoso vengono riprodotti dal corpo durante la pratica, così da fargli acquisire la cedevolezza dell’acqua.

Biomeccanica e movimento fluido del Guerriero Odaka, ti permette di vivere centrato nel bel mezzo del caos.

Rieducare il corpo a muoversi nella sua integrità risvegliando l’intelligenza corporea. Creare sequenze specifiche per differenti aree del corpo. Agire sull’allineamento posturale prevenendo incidenti a livello muscolare, scheletrico e tissutale. Attivare i muscoli in un movimento bilanciato e funzionale, che rafforza e allunga al contempo.

Per conoscere il programma cliccare il seguente link: http://www.yogalandodaka.com/programma/