Bordighera, bimbi di villa Felomena trasferiti in via Lamboglia. C’è ok definitivo

Bordighera. E’ ormai definitiva la decisione di spostare tre classi della scuola dell’infanzia di villa Felomena nei locali di via Lamboglia attualmente occupati dalla Protezione Civile. Lo annuncia il sindaco Vittorio Ingenito, al termine di un sopralluogo, dall’esito positivo, effettuato ad hoc per valutare se l’edificio fosse a norme per ospitare i bimbi.

«Abbiamo fatto valutare se l’edificio di Via Lamboglia fosse a norma per ospitare la scuola materna (la sicurezza non è mai troppa!), e le prove di carico della soletta hanno dato esito positivo – ha dichiarato Ingenito – Già dalla prossima settima riuniremo un tavolo tecnico per pianificare i lavori».

Il sindaco ha poi dedicato un particolare ringraziamento ai volontari della Protezione Civile che verranno ‘sfrattati’ durante i lavori per la messa in sicurezza dell’asilo di via Pelloux, costringendo i bimbi a essere trasferiti nella loro sede: «Ma i veri eroi di tutta questa situazione sono i ragazzi della Protezione Civile Bordighera, che ancora una volta hanno accettato di compiere un sacrificio per il bene di tutti noi, e per i nostri bambini – ha detto Ingenito – Ci faremo carico dei maggiori oneri dovuti a questo temporaneo trasferimento, e continueremo a supportarli in tutto ciò che servirà: a loro il plauso mio, e di tutta la Città!»