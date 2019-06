Bordighera. Tre sezioni della scuola d’infanzia Villa Felomena occuperanno lo stabile di via Lamboglia, sede della Protezione Civile, durante i lavori nell’edificio scolastico. Lo ha annunciato il sindaco Vittorio Ingenito nel corso del consiglio comunale. «Abbiamo valutato tutte le soluzioni possibili al fine di poter iniziare i lavori nel primo semestre del 2020, speriamo anche prima – ha detto il sindaco – Abbiamo individuato lo stabile attualmente occupato dalla Protezione Civile. A breve avremo conferma di poter attuare questa possibilità».

L’amministrazione ha individuato e scelto lo stabile di via Lamboglia per evitare di spostare i piccoli alunni di Villa Felomena in container in attesa che la loro scuola sia nuovamente agibile. «Ringrazio la Protezione civile per la disponibilità – ha concluso Ingenito».

Il trasloco avverrà entro il 15 settembre.