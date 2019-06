Bordighera. L’associazione ‘A Pria presiuza‘ in occasione della seconda edizione di ‘Ciaraffi in fiore‘ e dell’ esposizione “Monet ritorno a Bordighera – riproduzione di luce”, ringrazia la città di Bordighera e tutte le persone che fattivamente hanno contribuito alla buona riuscita degli eventi.

L’associazione ricorda inoltre che l’esposizione della mostra collaterale all’evento “Monet, ritorno in Riviera” è ancora presente in due distinte location nel centro storico: una in piazza del Popolo 11 e l’altra in via Lunga 34. La mostra durerà sino al prossimo 31 agosto.

«Vi aspettiamo numerosi», concludono i volontari.