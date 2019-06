Bordighera. Sono arrivate stamani le due nuove eco-isole volute dall’assessore all’Igiene Urbana Marzia Baldassarre per incrementare la raccolta differenziata in città. I due contenitori, nei quali possono essere conferiti vetro, plastica, indifferenziata e carta, sono stati installati alle Due Strade e nei pressi del Mercato Coperto.

«Le due eco-isole sono decisamente belle a vedersi, ma soprattutto sono molto funzionali», ha commentato il sindaco Vittorio Ingenito.

Il funzionamento delle isole ecologiche di nuova generazione non prevede, al momento, nessuna tessera personalizzata: chiunque potrà conferire liberamente i rifiuti nell’orario che preferisce. Altri due eco-compattatori, uno per la carta e uno per la plastica sono stati posizionati rispettivamente nei pressi della stazione ferroviaria e sul piazzale del Capo, a Bordighera Alta.