Bordighera. L’associazione musicale “Pergolesi” di Vallecrosia ha tenuto sabato 8 giugno due saggi presso la chiesa Anglicana di Bordighera.

E’ stata una bellissima occasione per ascoltare molti giovani e giovanissimi che si sono esibiti con brani per pianoforte, violino, canto lirico, canto moderno, chitarra classica e chitarra elettrica. Gli accompagnamenti pianistici sono stati a cura della professoressa Adriana Costa. La professoressa Costa ha colto l’occasione per ricordare che i corsi non terminano con i saggi ma proseguono anche durante l’estate e ha ringraziato il comune di Bordighera, il M° Marco Peron per l’aiuto organizzativo, e tutti i docenti e collaboratori: Raffaella Mellace, Luca Marzolla, Mark Crespi, Diego Campagna, Marcello Parodi, Paolo Sommariva, Claudia Sasso, Stefano Foglia, Paolo Gastaldi, Veronica Ioppolo.

Si sono esibiti: Elisa Molinaro, Viola Vitetta, Ghislain Gray, Emanuele Bergamasco, Pradip Beglia, Edoardo Pompetti, Veronica Ioppolo, Caterina Biancheri, Alessandro Meli (che ha eseguito un brano di sua composizione), Jordy Ricciarelli, Marco Galli, Chiara Luccisano, Lorena Biamonti, Flora Guglielmi, Matilde Ervo, Giulia Lutetia Carlini, Raffaella Anfosso, Lorenzo Galluccio, Eliseo Maceli, Akim Maria, Dario Rabellino, Vittoria Tortonese, Elena Palamara, Mario Fenu, Charlotte Pagnini, Angelina Tuso, Milla Houf, Gaia Briano Valentini, Marta Raco, Krizia Toscano, Ava Zatezalo, Gabriele Bruzzone Cimardi, Ilaria Sciotto, Arianna

Suglia, Filippo Esposito. Si è esibito inoltre come ospite Karim Achahboune al flauto a becco soprano e contralto con due brani di musica barocca.

Alcuni di questi ragazzi durante l’anno si sono messi particolarmente in evidenza. Eliseo Maceli al violino ha vinto il 1° premio al Concorso Rovere D’oro 2018 e al 7° Concorso Nazionale MusicArte di Ozegna (TO) 2019 nella sua categoria, Jordy Ricciarelli alla chitarra è stato 1° premio al Concorso Città di Sanremo “Premio Casinò di Sanremo” 2018, Caterina Biancheri (in arte Armaria), che è passata alle semifinali di Area Sanremo dello scorso anno, ha iniziato da quest’anno a perfezionarsi con Raffaella Mellace. Caterina è stata anche chiamata a cantare, come ospite, dall’agenzia Lumin’Arte ad una manifestazione al Teatro del Casinò

di Sanremo domenica 9 giugno.