Blsd e primo soccorso: altri corsi presso la Croce Verde Arma Taggia

Taggia. La Croce Verde Arma Taggia organizza un nuovo corso di Blsd A (Basic Life Support Defibrillation) rivolto a tutti i cittadini che vogliono imparare ad eseguire le tecniche di primo soccorso e di rianimazione cardiopolmonare.

Terrà inoltre un corso di primo soccorso L. 81/08 il corso ha lo scopo di fornire le conoscenze teoriche e le capacità pratiche in quelle manovre necessarie, che possono essere facilmente ricordate e semplici da eseguire per prestare un primo soccorso in azienda come previsto dalla legge 81/08. Le certificazioni ottenute permetteranno all’azienda di assolvere gli impegni legislativi e di raggiungere i requisiti necessari ad ottenere l’incentivo nazionale INAIL / denominato OT24.

I corsi si terranno presso la sede della pubblica assistenza, in via Aurelia 48, ad Arma di Taggia, nella giornata di sabato 29 giugno. Per prenotarsi è necessario rivolgersi in sede entro il 26 giugno dove verranno fornite tutte le informazioni utili telefonare al 0184-43432 oppure email a info@croceverdearmataggia.it.

