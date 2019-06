Ventimiglia. E’ stato presentato nel pomeriggio, presso la biblioteca Aprosiana in piazza Bassi, il bando da 4 milioni di euro della Regione Liguria destinato alle micro, piccole e medie imprese che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, con unità operativa ubicata sul territorio della Zona Franca Urbana di Ventimiglia.

L’incontro è stato organizzato dall’associazione Imprese ZFU Intemelia, presieduta da Riccardo Bosio, e ha visto la partecipazione della Mon€y Srl, azienda specializzata in consulenze finanziarie aziendali, che ha presentato opportunità e modalità operative di accesso al bando.

L’agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura del 50 per cento dell’investimento, con un limite massimo concedibile di 50 mila euro. Gli investimenti ammessi ad agevolazione devono riguardare opere edili e impiantistiche, acquisizione di impianti produttivi e beni mobili, programmi informatici o consulenze. Le domande di ammissione ad agevolazione devono essere redatte esclusivamente online al sistema “Bandi on line” dal sito internet www.filse.it, dal 15 al 30 luglio prossimi. La procedura sarà disponibile in modalità off-line a partire dal 18 giugno.

All’incontro ha preso parte, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, il vicesindaco Simone Bertolucci. «Il progetto della ZFU è stato innescato dalla prima amministrazione Scullino – ha detto, salutando i presenti – Ed è stato poi portato avanti da Flavio Di Muro quando era in Regione. Ora si è venuta a creare una situazione perfetta: abbiamo di l’amministrazione Scullino in atto, l’assessore Andrea Benveduti in Regione l’onorevole Flavio Di Muro a Roma. E’ la situazione perfetta per continuare il progetto». «L’amministrazione vi starà vicino – ha concluso – Saremo pronti a confronti e scambi di idee».

Tra le proposte da prendere in considerazione, c’è quella mossa dall’associazione Imprese ZFU Intemelia che ha paventato l’idea di portare a Ventimiglia un convegno con presenti tutti i sindaci dei Comuni interessati dalle quattordici quattordici Zone Franche nazionali al fine di unire le forze per poi chiedere un incontro a Roma e far sì che ogni anno venga inserito un finanziamento ad hoc per le ZFU.