Taggia. Fino al 21 giugno i disegni e gli elaborati realizzati dagli alunni delle scuole Mazzini di Levà e Soleri di Taggia nell’ambito di Eco-Schools, saranno esposti in mostra nell’atrio del Palazzo Comunale.

I due progetti “Non c’è Acqua da perdere” (per la Scuola Mazzini di Levà) e “Acqua in Brocca” (per la Soleri di Taggia) intrapresi nel corso dell’anno scolastico dagli studenti, hanno portato all’ottenimento di un prestigioso riconoscimento: la Bandiera Verde.

Il vessillo è stato innalzato la scorsa settimana dai ragazzi e dai docenti che nel corso dell’anno hanno aderito con grande entusiasmo al programma internazionale della Foundation For Environmental Education – FEE – per l’educazione, la gestione e la certificazione ambientale.