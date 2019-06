Aviva Community Fund, l’associazione Genitori @ttivi di Imperia vince il primo premio della categoria salute

Imperia. Anche in Liguria la crescita sostenibile della comunità passa attraverso il lavoro delle organizzazioni operanti nel Terzo Settore. L’associazione Genitori @ttivi di Imperia ha vinto il primo premio della Categoria Salute della quarta edizione dell’Aviva Community Fund, fondo benefico promosso da Aviva Assicurazioni che sostiene le organizzazioni non profit sul territorio italiano, aggiudicandosi una donazione di 20.000 euro per il progetto A PICCOLI PASSI. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di aprire un centro dedicato dove raccogliere competenze e professionisti per seguire i soggetti autistici fino all’età adulta al fine di renderli più autonomi.

Protagonisti di questa edizione i progetti che sostengono iniziative a favore della salute, degli anziani e delle donne. Oltre 400 i progetti votati dal pubblico sul sito www.avivacommunityfund.it per individuare i 21 finalisti tra cui la Giuria ha infine decretato i 10 vincitori. Per ogni categoria sono stati messi a disposizione due premi, uno da 20.000 e uno da 10.000 euro. Oltre a questi, la giuria ha assegnato 4 premi speciali, indipendentemente dalla categoria, del valore di 6.000 euro ciascuno.

“Con questa iniziativa, giunta ormai alla quarta edizione, Aviva Assicurazioni conferma il suo impegno nello svolgere un ruolo sociale attivo sul territorio, come testimonia la Medaglia del Presidente della Repubblica ottenuta anche quest’anno per il nostro fondo benefico. In questi anni abbiamo finanziato con oltre 400.000 euro ben 56 progetti importanti per le comunità - commenta Arianna Destro, Chief Customer Officer di Aviva in Italia - e anche in questa occasione siamo rimasti particolarmente colpiti dal grande coinvolgimento della stessa comunità che ha sostenuto l’iniziativa con oltre 1.3 milioni di voti.”

I vincitori della categoria “AvivAbility | Sostegno alla salute” sono A Piccoli Passi (Imperia) e Welcome Agrilandia (Sessa Aurunca – CE); i due progetti premiati per la categoria “Aviva Carers | Al fianco degli anziani” sono Vivere insieme la comunità (Abbiategrasso – MI) e Camminiamo insieme verso il futuro (Siderno – RC); per quanto riguarda la sezione “Aviva Balance | Donne al centro” invece hanno trionfato i progetti Via dell’Autonomia N°5 (Pavia) e Mamme sole e non solo (Siracusa).

Si aggiudicano i quattro premi speciali della giuria i progetti Mai più sola. Preveniamo la depressione post-parto (Roma), Sulle orme del passato (Palma di Montechiaro – AG), Lavorare che passione! e Potersi curare in casa propria (Cosenza).