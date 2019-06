Sanremo. Come sempre Avis Imperia chiama e Sanremo risponde. «Oggi nella Giornata della Donazione che si è tenuta in piazza Colombo, abbiamo raccolto un prezioso bottino di vita: 11 sacche di sangue di cui 3 nuovi donatori e 5 idoneità» fa sapere per Avis Imperia Davide Dido Binaggia.

«In qualità di portavoce di Avis Imperia ringrazio i nostri preziosi donatori di vita, i nuovi e i nostri donatori che con costanza continuano a donare. Ringrazio tutti i volontari di Avis Imperia, la provinciale Savona, medico, infermiera e l’autoemoteca provinciale di Torino. Un ringraziamento particolare va al Comune di Sanremo per gli spazi concessi e la disponibilità dimostra. Un ringraziamento va, inoltre, a tutti coloro che chi hanno concesso gli spazi per la promozione con locandine e volantini. Ringraziamo anche i giornali on line che pubblicano sempre i nostri comunicati. Un grazie di cuore a tutti. Donare sangue fa bene due volte a chi lo dona e a chi lo riceve. Questa giornata la dedico a un caro amico thalassemico come me che da ieri ha lasciato la vita terrena, ciao Gaetano» – dichiara per Avis Imperia Davide Dido Binaggia.