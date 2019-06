Autostrada dei Fiori, i cantieri dal 17 al 23 giugno

Imperia. Ecco i cantieri che, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto della A10 di nostra competenza: Savona/Confine di Stato.

Tronco A6 – Torino-Savona

Direzione Savona

– tra Marene e Fossano: restringimento della carreggiata con una corsia disponibile dal km 43+100 al km 46+450 sud, per

lavori di adeguamento e rinforzo dell’impalcato del viadotto Generale Franco Romano Nord, in regime di deviazione di

carreggiata, dalla data odierna al 21/06/2019; dal 21/06/2019 al 25/06/2019 (ponte di San Giovanni), saranno disponibili due

corsie di marcia a partire dal km 43+300 circa;

– tra Ceva e Millesimo: deviazione della carreggiata dal km 82+450 al km 83+550 sud per lavori di rifacimento dell’impalcato

del viadotto Mollere Sud, dalla data odierna al 04/11/2019 (*);

Direzione Torino

– tra Millesimo e Ceva: restringimento della carreggiata dal km 83+550 al km 82+450 nord, in regime di deviazione della

carreggiata sud per lavori di rifacimento dell’impalcato del viadotto Mollere Sud, dalla data odierna al 04/11/2019 (*);

– tra Fossano e Marene: deviazione della carreggiata con due corsie disponibili dal km 46+450 al km 43+100 nord per lavori di

adeguamento e rinforzo dell’impalcato del viadotto Generale Franco Romano Nord, dalla data odierna al 21/06/2019; dal

21/06/2019 termine della deviazione di carreggiata: il traffico veicolare transiterà nuovamente sulla carreggiata nord

(*) = gestione dinamica delle corsie con movimentazione delle barriere spartitraffico in modo tale da garantire due corsie di marcia nei giorni e nella direzione con previsione di maggior flusso di traffico (due corsie verso Savona e una verso Torino dal lunedì pomeriggio fino al pomeriggio della domenica successiva e viceversa due corsie verso Torino e una corsia verso Savona dalla domenica pomeriggio fino al pomeriggio del lunedì successivo).

Tronco A10 – Savona – Ventimiglia – Confine di Stato

Direzione Italia (carreggiata Sud)

– Tra Andora e Albenga dal km 89+635 al km 87+390 carreggiata chiusa, con doppio senso sulla carreggiata opposta, per

adeguamento galleria Vallon d’Armè dal 17/06/2019 al 21/06/2019.

Direzione Francia (carreggiata Nord)

– Tra Spotorno e Finale Ligure dal km 56+275 al km 58+015 carreggiata chiusa, con doppio senso sulla carreggiata opposta,

per adeguamento galleria Orco dal 17/06/2019 al 22/06/2019_solo in orario notturno

– Tra Andora e San Bartolomeo dal km 95+330 al km 99+240 carreggiata chiusa ,con doppio senso sulla carreggiata opposta,

per adeguamento galleria Colle Dico dal 17/06/2019 al 21/06/2019