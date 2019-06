Autostrada dei Fiori, i cantieri dal 10 al 16 giugno

Imperia. Ecco i cantieri che, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico sui Tronchi A6 (Torino/Savona) e A10 (Savona/Confine di Stato) dal 10 al 16 giugno:

Tronco A6 – Torino-Savona

Direzione Savona

– tra Marene e Fossano: restringimento della carreggiata con una corsia disponibile dal km 43+100 al km 46+450 sud, per lavori di adeguamento e rinforzo dell’impalcato del viadotto Generale Franco Romano Nord, in regime di deviazione di carreggiata, dalla data odierna al 26 giugno:

– tra Ceva e Millesimo: deviazione della carreggiata dal km 82+450 al km 83+550 sud per lavori di rifacimento dell’impalcato del viadotto Mollere Sud, dalla data odierna al 4 novembre (*);

Direzione Torino

– tra Millesimo e Ceva: restringimento della carreggiata dal km 83+550 al km 82+450 nord, in regime di deviazione della

carreggiata sud per lavori di rifacimento dell’impalcato del viadotto Mollere Sud, dalla data odierna al 4 novembre (*);

– tra Fossano e Marene: deviazione della carreggiata con due corsie disponibili dal km 46+450 al km 43+100 nord per lavori di adeguamento e rinforzo dell’impalcato del viadotto Generale Franco Romano Nord, dalla data odierna al 26 giugno.

(*) = gestione dinamica delle corsie con movimentazione delle barriere spartitraffico in modo tale da garantire due corsie di marcia nei giorni e nella direzione con previsione di maggior flusso di traffico (due corsie verso Savona e una verso Torino dal lunedì pomeriggio fino al pomeriggio della domenica successiva e viceversa due corsie verso Torino e una corsia verso Savona dalla domenica pomeriggio fino al pomeriggio del lunedì successivo).

Tronco A10 – Savona – Ventimiglia – Confine di Stato

Direzione Italia (carreggiata Sud)

– Tra Spotorno e Savona dal km 52+260 al km 49+375 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Fornaci dal 10 al 14 giugno.

– Tra Finale Ligure e Spotorno dal km 58+015 al km 56+275 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento gallerie Carpanea dal 10 al 14 giugno

– Tra Bordighera e Sanremo dal km 144+740 al km 143+640 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Madonna della Ruota dal 10 al 14 giugno.

Direzione Francia (carreggiata Nord)

– Tra Albenga e Andora dal km 87+390 al km 90+330 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento gallerie Vallon d’Armè dal 10 al 14 giugno

– Tra Andora e San Bartolomeo dal km 95+330 al km 99+240 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Colle Dico dal 10 al 14 giugno.

Tronco A10: Savona – Ventimiglia (Confine Francese)

Variante di Albenga alla SP n.1 Aurelia

Tratto Finale Ligure – Marina di Andora

1º tratto in esercizio dalla S.P.n.582 a fine lotto progr. 2+948

Nell’ambito dei lavori programmati per Interventi di rifacimento della pavimentazione dello svincolo sulla S.P. 453 si rende necessario porre in atto le seguenti misure:

Chiusura entrata per veicoli diretti ad Albenga e ad Alassio

– dalle ore 18 di lunedì 10/06/2019 alle ore 04:00 di martedì 11/06/2019

– dalle ore 18 di martedì 11/06/2019 alle ore 04:00 di mercoledì 12/06/2019

Chiusura uscita per veicoli provenienti ad Alassio

– dalle ore 18 di mercoledì 12/06/2019 alle ore 04:00 di giovedì 13/06/2019

Chiusura uscita per veicoli provenienti da Albenga

– dalle ore 18 di giovedì 13/06/2019 alle ore 04:00 di venerdì 14/06/2019

Ciò salvo posticipi delle lavorazioni a causa del maltempo o anticipato termine dei lavori, che saranno rese note tempestivamente.