ATL Cuneese e Cuneotrekking insieme per un turismo escursionistico a 360 gradi

Cuneo. Nel pomeriggio di ieri (giovedì 27 giugno), ATL del Cuneese ed il sito web “Cuneotrekking” hanno dato vita ad un’importante collaborazione tesa alla promozione del turismo escursionistico sulle Alpi di Cuneo. Una vera e propria partnership in virtù della quale sul portale di informazione turistica del Cuneese (www.cuneoholiday.com) è stato inserito un link di collegamento diretto a Cuneotrekking: in questo modo gli utenti potranno spaziare tra tutte le proposte escursionistiche pubblicate sino ad ora (più di 500).

“E’ sicuramente un passo molto importante per noi – dichiara Mauro Bernardi, presidente ATL Cuneese – perchè andiamo nella direzione di una promozione della sentieristica e del territorio cuneesi. Negli anni l’ATL del Cuneese ha lavorato tantissimo a favore dell’outdoor della provincia di Cuneo che è uno dei prodotti turistici più importanti del nostro territorio. Abbiamo lavorato tantissimo su tutti quelli che sono i percorsi cicloturistici e da oggi sviluppiamo questa sinergia con gli amici di Cuneotrekking nell’ottica di promuovere sempre più la sentieristica delle nostre splendide montagne. Un patrimonio immenso che possiamo cercare di vendere sempre più come prodotto turistico unico nel territorio italiano”.

Che cos’è Cuneotrekking, lo spiega uno dei fondatori, Valerio Dutto: “un portale dedicato all’escursionismo nella provincia di Cuneo. E’ nato 12 anni fa, nel 2007, dal lavoro mio e di mio padre. Nel corso degli anni si sono aggiunte altre persone che ci accompagnano lungo i percorsi ed i tracciati che facciamo in montagna”.

Non nasconde la propria soddisfazione per la partnershi un altro componente di Cuneotrekking, Paolo Dutto: “Siamo molto contenti di questa collaborazione con l’ATL del Cuneese. Essere stati scelti come partner nell’ambito dell’informazione sull’espcursionismo è per noi motivo di grande soddisfazione. Abbiamo un territorio incredibile, un vero e proprio tesoro, che con questa collaborazione possiamo far conoscere a tante persone ed a tanti turisti. Sul nostro portale ci sono escursioni di ogni tipo ed adatte ad ogni fascia di età e di preparazione fisico/atletica. Oggi (ieri ndr) tra l’altro è un giorno importante perchè abbiamo lanciato il sito in lingua inglese per dare modo anche ai tanti turisti stranieri di conoscere ed apprezzare l’escursionimo in provincia di Cuneo”.

Presente anche l’ex direttore dell’ATL Cuneese, Paolo Bongioanni, oggi consigliere regionale: “Io mi farò portavoce sui tavoli della Regione dell’importanza del turismo outdoor che è il primo turismo del Piemonte. Il turismo della montagna, sia in estate sia in inverno, è la prima risorsa su cui dobbiamo investire e che dobbiamo far crescere perchè quella da cui raccogliamo i risultati più importanti. Oggi abbiamo assistito alla presentazione di un nuovo portale che racconta i percorsi da fare a piedi nelle nostre valli e di un’offerta straordinaria per il mercato italiano ma anche per il mercato del centro-nord Europa che va ad incastonarsi all’interno di un già ampio ventaglio di offerte tra cui cicloturismo, mototurismo, arrampicata, discesa fluviale, pesca e tante altre opportunità per vivere la provincia di Cuneo tutto l’anno”.