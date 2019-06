Assegnazione case popolari a Sanremo, Riva, Santo Stefano, Badalucco e Taggia: Arte pubblica il bando

Sanremo. Scadono le graduatorie per l’assegnazione delle case popolari e scatta il bando per formare le nuove. C’è tempo fino al 26 luglio, per entrare nelle liste d’attesa per gli alloggi siti nei comuni di Sanremo, Badalucco, Taggia, Riva Ligure e Santo Stefano al Mare.

Possono presentare domanda i cittadini residenti o che lavorano da almeno cinque anni nel comprensorio che comprende anche Carpasio, Ospedaletti, Castellaro, Ceriana, Triora, Molini, Montaldo, Pompeiana e Terzorio, i quali abbiano un Isee inferiore a 20 mila euro se il nucleo famigliare è composto da una sola persona, mentre si scende sotto i 17 mila quando si tratta di famiglie più numerose.

Inoltre, i soggetti interessati non devono essere proprietari di immobili adeguati alle proprie esigenze famigliari o ubicati all’estero. Non saranno accettate le domande di coloro che hanno già usufruito di abitazioni gestite da Arte (la società provinciale che si occupa delle case popolari).

Scarica la domanda qui: MODULO_domanda.AlloggiERP