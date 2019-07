Riva Ligure. Arriva proprio a Riva Ligure il primo corridoio che permette a chi pratica Kitesurf di potersi divertire nel mare che bagna le coste liguri, prima d’ora non vi era nessun corridoio in tutta la Liguria.

E’ stata l’associazione Jukurrpa West Coast a prendere l’iniziativa per questo progetto. L’associazione, che ha come presidente Federico Bellanca, si basa sull’amore per la natura e la voglia di imparare tante discipline legate a tutti gli ambienti naturali. Infatti si organizzano escursioni in montagna, accompagnate da risalite nei fiumi. Al mare è invece possibile imparare windsurf, kitesurf ed anche fare gite con il sup o immersioni. Infine attraverso lo yoga ed il pilates vi è la possibilita di connettersi totalmente con la natura.

Il progetto é stato reso possibile grazie al sindaco Giorgio Giuffra e l’assessore Francesco Benza, due pilastri importanti per il comune di Riva Ligure, che da molti anni si impegnano costantemente per la città e si dimostrano sempre disponibili a dare voce e fiducia a nuovi progetti. Ad oggi è il secondo anno che i permessi per il kitesurf vengono rinnovati, e ciò mostra ulteriormente quanto il comune di Riva Ligure sia dinamico e in continuo rinnovamento al fine di creare opportunità alla portata di tutti.

L’associazione ci tiene a ringraziare tutti coloro che hanno supportato questo progetto, in particolar modo Brunello Valle, Daniele del Bon, le abilità del ruspista Marco Russo e tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di uno spazio dedicato al kitesurf.