Arma di Taggia, sigaretta accesa fa scattare allarme antincendio. Clienti evacuano hotel

Arma di Taggia. Attimi di panico intorno alle 2,45 per l’allarme antincendio scattato a causa, con ogni probabilità, di una sigaretta lasciata accesa in una stanza per non fumatori. L’allarme ha provocato l’auto evacuazione degli ospiti della struttura.

Quando sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo, la situazione è poi tornata alla normalità. L’allarme, come è stato appurato, è scattato a causa del fumo. Fortunatamente non c’era alcun incendio.