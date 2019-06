Arma di Taggia, conclusi gli esame alla scuola di formazione Estetica è…

Taggia. Si sono svolti gli esami di qualifica di estetista dipendente presso la scuola di formazione “Estetica e'” di Arma di Taggia.

La direzione e lo staff didattico si complimenta con le allieve che hanno superato egregiamente l’esame di qualifica di estetista dipendente. La qualifica è riconosciuta in tutta la comunità europea e dà la possibilità alle allieve, superato l’esame, di poter lavorare alle dipendenze dei centri estetici/benessere.

Le allieve sono state valutate da una commissione regionale nella sede didattica. Lo staff della scuola non si ferma per le vacanze estive, sono aperte le iscrizioni per i nuovi corsi. Si riceve su appuntamento chiamando il numero 3662620640 o inviando una mail scuolaesteticae@gmail.com.