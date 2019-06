Arma di Taggia, anziano bagnante salvato dall’annegamento

Taggia. Un anziano è stato salvato in extremis, questa mattina, dall’annegamento grazie all’intervento dei bagnini e degli operatori sanitari della Croce Verde di Sanremo.

E’ successo ai bagni “Lido Blu” di Arma e a quanto sembra l’uomo sarebbe stato colto da arresto cardiaco mentre era in acqua. Subito portato a riva dagli assistenti alla balneazione, lo sventurato è stato poi rianimato da quelli della Verde, per poi essere trasportato all’ospedale Borea di Sanremo in codice rosso di massima gravità.