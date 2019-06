Apre The Mall a Sanremo, alle 10 il taglio del nastro dell’outlet del lusso

Sanremo. A vedersi non si direbbe ma l’outlet del lusso The Mall è pronto ad accogliere i suoi primi visitatori. Questa mattina, alle 10, è atteso il taglio del nastro davanti ai cancelli dell’immensa struttura commerciale sorta in Valle Armea, a pochi passi dal mercato dei fiori.

Dentro The Mall troveranno posto decine di marchi dell’alta moda che proporranno i loro capi di abbigliamento a prezzo “scontato” rispetto a quanto pagherebbe un comune cliente in una boutique rinomata. Tra questi Balenciaga, Dolce&Gabbana, Ermenegildo Zegna, Etro, GCDS, Gucci, Karl Lagerfeld, Loro Piana, MSGM, Poltrona Frau, Santoni, Versace e uno spazio multibrand che ospiterà capi di Roberto Cavalli, Missoni, John Richmond, Brioni, Corneliani, Ermanno by Ermanno Scervino e Red Valentino. Poi ci sono anche i negozi dedicati ai bambini con Kids Around che ospita le collezioni di Givenchy Kids, Chloé Kids, Little Marc Jacobs, Karl Lagerfeld Kids e Boss Kidswear. Ancora da svelare, invece, la parte della ristorazione: sicuramente ci sarà un grande locale e una nuova gelateria Grom.

Dalle immagini che Riviera24.it ha scattato ieri pomeriggio, si può vedere che l’area di cantiere è ancora molto estesa. Tra le vetrine, spicca quella del negozio di Gucci, praticamente finito anche all’esterno. Ad accogliere i curiosi che domattina non vorranno perdersi l’evento è pronto un parcheggio interrato su due livelli capace di ospitare duecento posti auto.

Su The Mall nella Città dei Fiori ha scommesso sia la società francese leader mondiale del settore luxury che l’amministrazione comunale e il sindaco Biancheri in primis. La speranza condivisa con i commercianti che formano lo storico tessuto imprenditoriale matuziano è di vedere i clienti del Mall spostarsi nel centro di Sanremo per apprezzarne le bellezze e gli eventi.

Per i clienti che raggiungeranno l’outlet partendo dalla Francia, il gruppo Kering ha messo a disposizione servizi giornalieri in autobus che collegano Cannes, Nizza e Montecarlo. Un corsa giornaliera dedicata partirà, invece, ogni ora da piazza Colombo e dalla stazione ferroviaria.

La struttura del The Mall, una volta ultimata, si comporrà di sei piani di cui: due di negozi, tre di parcheggi e un’ala di accoglienza e di uffici. L’immobile complessivamente occupa circa 30mila metri quadrati.

(Come apparirà The Mall alla fine dei lavori)