Sanremo. Basta case di riposo. Per chi è alla ricerca di un soggiorno per anziani nella Città dei Fiori, da questa estate c’è una grande novità: è arrivata la residenza protetta la Primavera di Padre Pio.

In corso Imperatrice 32, l’appartamento può ospitare fino a quattro anziani autosufficienti, soli o in coppia che qui potranno mantenere la loro privacy e autonomia godendo, però, dell’assistenza, della cura e della compagnia di persone esperte. La casa, nelle vicinanze del Casinò e delle spiagge, è infatti gestita da una coppia di origine piemontese che vanta anni di esperienza nel settore, Piero ed Elena.

di 14 Galleria fotografica La primavera di Padre Pio, soggiorno per anziani









Atmosfera familiare e ospitale ciò che contraddistingue la Primavera di Padre Pio che offre doppi servizi e due camere da letto doppie.

Nella residenza gli ospiti potranno trascorrere soggiorni brevi o lunghi senza doversi occupare delle mansioni di vita quotidiana, come cucinare o lavare i panni. A tutto questo ci penseranno i due gestori.

La Primavera di Padre Pio si trova in un contesto condominiale signorile, dispone di portiere e sistemi di video sorveglianza per giornate piacevoli in piena tranquillità. Il numero limitato di posti è inoltre garanzia di una più attenta supervisione diurna e notturna.

Per informazioni e prenotazioni chiama al 389.5057591 (Elena) oppure al 340.8619902 (Piero)