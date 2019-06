Andrea Rizzo nuovo giocatore della Sanremese

Sanremo. La Sanremese calcio comunica di aver raggiunto un accordo di massima, che sarà ratificato dal 1 luglio 2019, per assicurarsi le prestazioni sportive del difensore Andrea Rizzo per la prossima stagione.

Nato a Palermo il 3 marzo del 2001, Rizzo è un esterno destro che può giocare sia nel reparto arretrato che a centrocampo. La sua principale caratteristica è la corsa: molto bravo in fase di spinta e nel cross, è in grado di ricoprire tutta la fascia con ottimi risultati. Cresciuto nelle giovanili del Palermo, quest’anno ha giocato con il Mazara del Vallo in Eccellenza.