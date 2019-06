Andrea Coppola (Lega Giovani): «Alloggi a due euro al giorno per studenti universitari provenienti dall’Imperiese»

Imperia. «Con riferimento alla nota del giorno 11 giugno, informiamo la cittadinanza e, in particolare, gli studenti universitari provenienti dalla Provincia di Imperia che è stato pubblicato oggi sul sito di “Aliseo”, Agenzia ligure per lo studente e l’orientamento, il bando relativo all’assegnazione dei posti letto riservati agli studenti universitari provenienti da fuori Regione e dalle provincie di Imperia e La Spezia al prezzo simbolico di due euro al giorno» – fa sapere Andrea Coppola, segretario provinciale Lega Giovani.

«I posti alloggio saranno assegnati prioritariamente agli studenti diplomati nell’anno scolastico 2018/2019 presso gli istituti scolastici secondari di II grado che si iscrivono per l’a.a/a.s. 2019/2020 ad un primo anno dei corsi di studio aventi sede in Genova e attivati dall’Università, dalle Istituzioni AFAM e dagli ITS. Le domande di richiesta di posto alloggio dovranno pervenire, a pena di esclusione, unicamente utilizzando il modulo di Aliseo che sarà pubblicato sul sito il 29 agosto a partire dal 1° settembre all’indirizzo e-mail dell’agenzia.

La misura in oggetto (legge regionale 29/2018) è stata fortemente voluta da Regione Liguria al fine di rendere Genova e la sua università attrattive e ancora più vive con l’afflusso di nuovi giovani per i quali avere un alloggio a due euro al giorno può fare la differenza nella scelta degli studi.

A questo obiettivo se ne aggiunge un secondo, in seguito all’approvazione dell’emendamento proposto dal Consigliere regionale della Lega, Paolo Ardenti: quello di prevedere la medesima possibilità per gli studenti delle province di Imperia e La Spezia, a cui sarà destinato il 10 per cento dei posti, in modo che quest’ultimi possano scegliere Genova in luogo di altre università» - dichiara Andrea Coppola, segretario provinciale Lega Giovani.

Maggiori informazioni sono reperibili al seguente link: https://www.aliseo.liguria.it/alloggi/alloggi-a-pagamento-2/alloggi-per-studenti-arte/.