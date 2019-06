Cuneo. La sala “Vercellotti” della sede dell’ATL del Cuneese ha ospitato nel pomeriggio di oggi (lunedì 11 giugno) la presentazione delle principali rassegne musicali e culturali dell’estate cuneese 2019. A fare gli onori di casa il presidente dell’ATL Mauro Bernardi che ha introdotto gli interventi dei rappresentanti dei 12 eventi presentati. Presenti anche gli assessori del Comune di Cuneo Cristina Clerico (cultura) e Luca Serale (turismo). A rappresentare la Regione Piemonte il neo-consigliere Paolo Bongioanni, ormai ex direttore dell’ATL del Cuneese.

Gli eventi che arricchiranno l’estate cuneese presentati in data odierna sono il Cuneo Classica Festival (Cuneo 20 e 27 giugno, 4 luglio), il Cuneo Tango Festival (Roccaforte Mondovì, 28-30 giugno), l’Anima Festival al Teatro dell’Anima di Cervere (5-28 luglio con Paolo Conte, Giorgia, Levante, Orchestra di San Remo, Antonello Venditti, Trono di Spade, Lorena McKennit), l’Occit’Amo Festival (vallate alpine, varie date tra le quali Carmen Consoli, Saluzzo 8 luglio, Hervé Barmasse, Lagnasco 2 agosto, Lou Dalfin, Castelmagno 15 agosto), Cuneo Illuminata (Cuneo, 12-21 luglio), MOV Summer Festival by Wake Up (Mondovicino Outlet Village, 18 e 25 luglio e 1° agosto), Suoni dal Monviso (vallate alpine, varie date: Fiorella Mannoia, Pontechianale 21 luglio – The Legend of Morricone, Saluzzo 27 luglio – Concerto ai piedi del Monviso, Crissolo 4 agosto – Son de la rue, Sanfront 9 agosto – Piemontecarlo, Busca 1° settembre – Requiem di Fuaré e Sunrise Mass di Gjeilo, Barge 13 ottobre), il Concerto Sinfonico di Ferragosto (Limone Piemonte, 15 agosto), i Concerti “Note d’acqua” al Lago Terrasole (Limone Piemonte), il Vocalmente Festival (Fossano, 22-25 agosto), il Wake Up Festival, J-Ax e gli Articolo 31 (Mondovicino Outlet Village, 14 settembre) ed il Festival del Sorriso (Cuneo 20–22 settembre).

“Una grande estate cuneese, tantissimi territori coinvolti, tantissimi eventi culturali e musicali di altissimo livello che oggi abbiamo presentato presso la sede dell’ATL del Cuneese – commenta Mauro Bernardi. – Da giugno a settembre, tutto il territorio cuneese si animerà con eventi veramente particolari, dalla pianura alla montagna per tornare poi sul capoluogo. Un’estate frizzante che speriamo, ancora una volta, possa far crescere i flussi turistici della provincia di Cuneo”.

“Nell’attesa che arrivi il sole abbiamo presentato oggi in ATL, con i saluti del neo-governatore Alberto Cirio, un calendario straordinario di eventi culturali e musicali che ci accompagneranno dal mese di giugno al mese di settembre, abbracciando tutte le montagne e la pianura della provincia di Cuneo con degli ospiti di eccellenza – ha aggiunto Paolo Bongioanni. – E’ la testimonianza della grande ed unica capacità di questa provincia di produrre per il turismo e per lo sviluppo. L’impegno della Regione sarà quello di essere vicina a tutti questi eventi a partire dal giro di boa che sarà il grande concerto di ferragosto che si terrà quest’anno alla porta della Via del Sale: a Limone Piemonte”.