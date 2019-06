Anche Daphné Sanremo a The Mall Luxury Outlets. La maison della famiglia Borsotto ha vestito le hostess che hanno accompagnato il taglio del nastro dell’outlet del lusso della Città dei Fiori.

«Ci siamo ispirate alla moda degli anni Sessanta, quando a Sanremo venivano i vip e le dive di Hollywood e al Casinò Municipale si svolgevano le prime sfilate di moda – spiega Barbara Borsotto -. Abbiamo fatto questa scelta, sperando che l’apertura di The Mall sia di buon auspicio e serva da stimolo per far tornare Sanremo capitale del jet set e della moda».