Amaie Energia si fa anche gestore balneare a San Lorenzo e ricerca personale per avviare la stagione

San Lorenzo al Mare. Amaie Energia si allarga e si fa anche gestore balneare. La partecipata del comune di Sanremo che ha ampliato la propria base azionaria al Municipio guidato dal sindaco Paolo Tornatore, ha ricevuto l’affidamento della spiaggia della Prima Punta e lanciato contestualmente una ricerca urgente di personale da inserire tramite agenzia interinale nella gestione dell’arenile, premiato di recente con la Bandiera Blu.

A stagione praticamente avviata, la società in house, il cui core business è nel servizio di raccolta differenziata, sta cercando un’agenzia di somministrazione che possa offrire per le seguenti figure professionali: quattro bagnini con relativo patentino; un responsabile assistente bagnanti con relativo patentino ed attestato HACCP; un soggetto con attestato HACCP da impiegare come responsabile del bar e una settima persona a cui affidare più ruoli, non necessariamente in possesso di patentino per bagnino, preferibilmente con attestato HACCP.

Tutto il personale sarà impiegato a tempo pieno (44 ore settimanali). Il periodo contrattuale va dal 18 giugno al 30 settembre 2019, con possibilità di proroga per la fase di gestione elìoterapica della struttura.

«Facciamo parte di Amaie e crediamo fortemente nell’affidamento alla nostra società pubblica, spiega il primo cittadino fresco di riconferma. Abbiamo già avuto risultati eccezionali sul fronte raccolta differenziata e, come giunta, abbiamo deciso di provare ad affidarle anche il nostro stabilimento balneare. E’ un passo ulteriore che ci porterà verso una futura collaborazione nella manutenzione della pista ciclabile».