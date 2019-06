Sanremo. «Penso che il mio, anzi, il nostro compito fosse quello di offrire una valida e credibile alternativa, e direi proprio che ci siamo riusciti. Insieme a noi, anche altre liste civiche hanno fatto altrettanto. Adesso, il messaggio che tutti noi di Sanremo Libera intendiamo lanciare, è: UNIONE!!!!» si esprime così Alessandro Condò di Sanremo Libera.

«Uniti per un’opposizione costruttiva e propositiva anche se extracomunale, ripartendo dai bisogni dei cittadini e delle categorie lavorative. È evidente che il risultato ottenuto debba essere per noi un punto di partenza dal quale riprendere il lavoro e costruire il futuro della nostra associazione che, dopo appena otto mesi di vita, è riuscita a creare una lista con la capacità di presentarsi a queste elezioni comunali per mettersi al servizio della comunità. Siamo convinti che l’azione politica e sociale debba ripartire da un radicamento sul territorio che, per certi versi, è mancato. Da qui, ripartiremo, per contribuire ad una Sanremo migliore».