Alberi tagliati davanti al Santa Tecla, Futura Sanremo: «Non disturbavano nessuno, ora la location è sterile»

Sanremo. «Il fronte del Santa Tecla ha cambiato faccia!!! Una location fresca con alberi vecchissimi che non disturbavano nessuno, è diventata sterile. Crediamo che se l’obiettivo era di valorizzare il forte, beh… secondo noi non ci siete riusciti benissimo. La valorizzazione era molto più avvalorata dalla presenza di un verde che era sano» – commenta Futura Sanremo.

«Ora ci direte che la decisione di liberare l’area dagli alberi era stata concordata con la Soprintendenza, nell’ambito del progetto integrato Pigna Mare, di cui è responsabile l’ing Gian Paolo Trucchi, e dove c’era stato anche un parere del botanico Littardi (è ora di iniziare a fare nomi e cognomi su ogni lavoro). Ma era veramente necessario questo scempio? In un mondo dove si grida che abbiamo bisogno di verde e ossigeno, dove il valore di un albero è immane, noi li tagliamo? Tutti sanno che gli alberi e tutte le altre piante hanno un valore estetico ma, oltre ad abbellire l’ambiente e il paesaggio, le piante purificano l’aria, agiscono come barriere acustiche e visive, producono ossigeno, riducono l’anidride carbonica, catturano polveri, particolati e PM10 e ci aiutano a risparmiare energia grazie al potere rinfrescante in estate ed alla protezione dai freddi venti in inverno. La perdita di un albero o di un arbusto, se si tratta di verde pubblico, corrisponde ad una perdita di valore per l’intera comunità».

Concludono – «Ma la domanda sorge spontanea, togliere gli alberi, e l’inizio di un progetto di cui la popolazione non sa niente? Avete, oltre al danno fatto all’ambiente, tolto gli alberi di vecchie generazioni. Ora ci informeremo, e se esisterà una legge che andrà conto questo scempio, Futura provvederà a fare le denunce del caso».