Al via il 32° Sanremo Rock & Trend festival, 45 band in gara al concorso per rocker emergenti

Sanremo. Rotto il ghiaccio della prima giornata, proseguono le finali del 32° Sanremo Rock & Trend Festival nella sala Ritz del Teatro Ariston. Mercoledì 5 giugno si terrà infatti la seconda delle tre giornate di gara che decreteranno i 16 concorrenti che accederanno alla Finalissima del più ambito e longevo festival italiano dedicato alle rock band emergenti, in programma venerdì 7 giugno.

Sul palco di questa seconda finale, dalle 9 alle 23.15, si sfideranno 45 band provenienti da tutta Italia. Ogni gruppo avrà a disposizione due brani per convincere la giuria, che in questa giornata sarà composta, fra gli altri, dal chitarrista degli ABC, produttore e autore Matt Backer (Elton John, Joe Cocker, Paul Young, Sinead O’Connor, Julian Lennon), dal consigliere di Assomusica Giampaolo Grotta, dal produttore Fausto Cogliati (J-Ax, Fedez, Fragola, Michelin, Urban Strangers, Ultimo e altri), dal discografico e chitarrista fondatore della “notte delle Chitarre” Ettore Diliberto, dal discografico e voce della band O.R.O. Valerio Zelli e tanti altri.

Nel doppio ruolo di giurato e presentatori ci sarà Gigio D’Ambriosio, nota voce di RTL 102.5 (già selezionatore per i giovani del Festival di Sanremo e per X Factor). L’appuntamento è al Teatro Ariston di Sanremo a partire dalle 9. L’ingresso per l’intera giornata costa 10 euro.

E dalle 21 fino a notte la musica rock invaderà anche il Rolling Stone Cafè di Sanremo per il DopoFestivalRock in compagnia dei protagonisti della giornata che saranno coinvolti in speciali jam session live e interviste. Per tutte le informazioni sulla manifestazione: www.sanremorock.it, pagina Facebook ufficiale “Sanremo Rock”, info@sanremorock.it, 327 423 7725.

Sono partner istituzionali del 32° Sanremo Rock& Trend Festival: Assomusica (Associazione italiana degli organizzatori e dei produttori di spettacoli di musica dal vivo), F.I.P.I. Italia (Federazione Internazionale Proprietà Intellettuale), NUOVOIMAIE (Nuovo Istituto Mutualistico per la tutela dei diritti degli Artisti Interpreti Esecutori) e PMI (Produttori Musicali Indipendenti).

Sanremo Rock & Trend Festival è il più ambito e longevo contest nazionale per artisti singoli, duo o gruppi italiani emergenti della scena rock, indie, alternative, pop rock, hard rock e tutte le possibili “declinazioni” trasversali ai generi. Nato negli Anni ’80, Sanremo Rock è un brand storico che ha portato al successo moltissimi Big di oggi. Dal suo palco sono passati, fra i tanti, i Litfiba, i Denovo di Mario Venuti, Ligabue, Tazenda, i Bluvertigo di Morgan e gli Avion Travel, solo per citarne alcuni. La manifestazione rappresenta un grande momento di incontro musicale, di confronto, di sana competizione e soprattutto offre precise indicazioni sul movimento rock italiano, sul suo stato di salute, le tendenze, le preferenze.