Al Tennis Club Mentone va in scena il torneo “open” d’estate

Ventimiglia. Per turisti e residenti in Riviera si segnala il prossimo Torneo “open” d’estate (singolare maschile e femminile) in programma al Tennis Club Mentone (16 rue Albert 1er) dal 22 giugno al 7 luglio rivolto alle categorie +35 +45 +55 +65 G.A. Didier Magristello.

Per info contattare il tel 0493578585, l’email club.tc-menton@fft.fr. N.B. nel periodo di agosto ( dal 3 al 16) è previsto un torneo di doppio. «Buon divertimento» – dice E.Raneri.