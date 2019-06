Bordighera. Il Lions Club Bordighera Otto luoghi, nella mattinata di domenica 9 giugno ha organizzato uno screening gratuito dell’udito, avvalendosi della collaborazione della Croce Rossa Italiana sezione di Bordighera che ha messo a disposizione un’ambulanza per le visite.

La postazione, situata in centro città davanti ai giardini di Palazzo del Parco, ha destato curiosità ed interesse nei passanti e ciò ha consentito di sottoporre a test audiometrici una ventina di persone di ambo i sessi. A curare le visite la socia Lions Simona Amato, audioprotesista, affiancata dall’instancabile presidente del Club Domenica Espugnato de Chiara.

Poi, nel pomeriggio di domenica, presso i Giardini Lowe è stato organizzato l’evento musicale per bambini di tutte le età “Musica… in tutti i sensi”, in collaborazione con la Banda musicale di Borghetto “Città di Bordighera” e l’Associazione Spes di Ventimiglia.

A fare gli onori di casa è stata la socia Lions Raffaella Fogliarini che ha illustrato l’adiacente giardino per ipovedenti ideato dal Lions Club Bordighera Otto Luoghi e curato, con il sostegno dei Lions, dai ragazzi della Spes: questo piccolo “giardino sensoriale”, allestito con piante di mirto, menta, rosmarino, salvia ed altre essenze, è rivolto a coloro che sono costretti, o desiderano, percepire gli odori ed i profumi utilizzando altri sensi che non siano la vista. A testimoniare l’importanza dell’installazione, in rappresentanza dell’Unione Italiana Ciechi erano presenti il past presidente della sezione di Imperia Cesare Longordo ed il responsabile regionale dei cani guida Vittorio Biglia.

Tante le attività ed i giochi all’aria aperta predisposti dai Maestri della banda musicale Luca Anghinoni, Claudia Lorenzi e Diandra di Franco a favore dei numerosi bambini presenti, e molto apprezzata la merenda offerta a grandi e piccini dai Soci del Lions Club Bordighera Otto Luoghi. Un piacevole pomeriggio in amicizia e musica, un momento di incontro tra alcune delle tante associazioni che hanno a cuore il bene della collettività, incontro alla quale ha partecipato anche il Sindaco della Città di Bordighera Vittorio Ingenito, l’Assessore regionale alla sanità (nonché socia del Club) Sonia Viale, ed il Presidente della Spes Matteo Lupi.

La presidente Domenica Espugnato de Chiara si è detta soddisfatta di questa gratificante giornata: «Non posso concludere questa esperienza senza rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i soci Lions che, con il consueto spirito di servizio, si sono alternati durante l’espletamento dello screening mattutino e l’organizzazione della festa pomeridiana».