Al Palafiori va in scena “L’open d’Italia Sanremo Cup 3”

Sanremo. I giorni 7, 8 e 9 giugno, A.s.d. Calciobalilla Sanremo, in collaborazione con la Lega Italiana Calciobalilla (L.I.C.B.) e patrocinata da Comune di Sanremo e Casinò, organizza al Palafiori di corso Garibaldi “L’open D’italia Sanremo Cup 3” un evento che vedrà coinvolti nei 3 giorni di manifestazione, in un solo weekend oltre 300 atleti, divisi nelle principali categorie amatori, semi pro, professionisti, top d’Italia, misto uomo/donna, paralimpici e disabili intellettivi, bambini, under 14 e under 19, veterani over 50 ed in esclusiva il “Pro Tour” valevole per n. 1 posto al mondiale 2019 che si svolgerà a Murgia in Spagna dal 1 al 8 luglio.

La manifestazione vedrà tutti i migliori giocatori italiani, quali il vice campione del mondo e pluricampione italiano Massimo Caruso, la campionessa italiana in carica Roberta Begnis, i principali titolati paralimpici tra cui il presidente della FPICB nonché pluricampione mondiale Francesco Bonanno, oltre ai migliori amatori e semi professionisti del territorio nazionale.

Il programma:

7 giugno

ore 14 inaugurazione manifestazione

ore 15 inizio torneo disabili intellettivi

ore 17 inizio torneo bambini e under 14

ore 17,30: ringraziamenti

ore 19,30 premiazioni torneo bambini under 14, paralimpici e IAR

ore 20,30 pausa cena

ore 21,30 inizio “PRO TOUR MONDIALE”

8 giugno

ore 10 presentazione regolamento ai partecipanti, pubblico e stampa

ore 10,30 inizio fase eliminatorie tornei amatoriale, semi professionisti e misto uomo/donna

ore 13 pausa pranzo

ore 14 continuazione tornei

ore 20 pausa cena

ore 21 continuazione fase eliminatorie

9 giugno

ore 10 inizio fase eliminatorie torneo “OPEN D’ITALIA” (si sfideranno i

più forti giocatori d’Italia)

ore 10,30 inizio torneo veterani over 50

ore 11 inizio torneo under 19

ore 13 pausa pranzo

ore 14 continuazione fase eliminatorie torneo OPEN D’ITALIA

ore 17 fase finale torneo under 19 e veterani

ore 18 inizio fase finale torneo OPEN

ore 19,30 premiazioni

La locandina: LOCANDINA SANREMO CUP 2019