Agenzia Credipass di Imperia, il dottor Davide Molinari: «Soluzioni tagliate sulle esigenze del cliente»

Imperia. Il dottor Davide Molinari consulente professionista, laureato in giurisprudenza, è titolare della filiale imperiese di Credipass azienda specializzata in mediazione creditizia.

L’agenzia è aperta da un paio di mesi in piazza Duomo a Porto Maurizio ai piedi del Parasio.

Per quale motivo dottor Molinari il cliente dovrebbe rivolgersi alla sua agenzia? «Perché da noi trova una gamma di prodotti più ampia rispetto alla propria banca ottenendo la migliore consulenza in materia creditizia. In piazze come Milano e Genova ormai è la norma. In pratica noi forniamo soluzioni costruite sulle esigenze del cliente e questo vale tanto per i mutui quanto per le cessioni del quinto e i prestiti personali. Il cliente è al centro» spiega Molinari.

«E tutto questo grazie alla nostra partnership con i maggiori Istituti di credito – aggiunge il dottor Molinari- da noi si possono confrontare decine di alternative e guidare chi si rivolge a noi verso una scelta della soluzione giusta tagliata sui suoi progetti e sulle sue esigenze».

L’agenzia copre un ampio territorio della Liguria, da Albenga al confine passando per Sanremo.

Credipass è presente su tutto il territorio nazionale con una rete di oltre 600 consulenti professionisti.