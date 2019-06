Genova. Il ponte Morandi non c’è più. Alle 9,37 uno simboli della Superba, nonché teatro della tragedia dello scorso 14 agosto in cui 43 persone hanno perso la vita. è stato fatto esplodere.

Per l’implosione controllata sono state utilizzate tonnellate di dinamite e di plastico. La costruzione, conosciuta come il “ponte di Brooklyn di Genova”, si è sbriciolata in diretta nazionale nel giro di appena sei secondi.

Dopo le operazioni di rimozione delle macerie, prenderà il via la realizzazione del nuovo ponte.