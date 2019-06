Ventimiglia. Al via lunedì 24 giugno il secondo turno Educamp Coni, organizzato grazie alla collaborazione del Coni Point di Imperia e del delegato Alessandro Zunino.

Il primo turno si è concluso venerdì con la festa di consegna dei diplomi ai campi da calcio di Peglia con la splendida ospitalità del Ventimiglia Calcio. Presenti alla chiusura il vice sindaco e assessore allo Sport Simone Bertolucci e il fiduciario Coni Sergio Balocco, durante la festa finale i ragazzi hanno incontrato le giocatrici di basket Debora Carangelo PlayMaKer e capitano della Rayer Venezia e Sara Crudo della Allians Geas di Milano che simpaticamente si è messa a disposizione dei ragazzi rispondendo a tutte le loro domande e curiosità sul mondo del basket e sulla sua carriera sportiva, in seguito i ragazzi si sono cimentati in una simpatica sfida a staffetta sulla raccolta differenziata a cura di Giovanpietro Assante Di Cupillo e hanno potuto comprendere l’importanza della tutela e rispetto dell’ambiente, grazie al successivo intervento dell’igienista dentale dell’Easydentaly Ventimiglia è stato spiegato a loro che è importante imparare a rispettare e tutelare anche il nostro corpo attraverso lo sport ma anche ponendo attenzione alla sua cura.

Diplomati tutti a pieni voti i ragazzi, per essersi messi in gioco, in tutte le discipline proposte dalle associazioni del territorio che hanno collaborato durante la settimana con la a.s.d. Polis. V.T.S.: Rotellistica Ventimigliese, Sport Club BasKet Ventimiglia, Circolo Velico Ventimigliese, Sanremo Baseball, Pallamano Ventimiglia, Judo Club Ventimiglia, Pianeta Blu, Sunny Gim Ginnastica Artistica, Club Puket Muay-Thay, Ventimiglia Calcio, Tennis Club Ventimiglia, Stellaris Ginnastica Ritmica, Bordy-Volley, Sbandieratori e Musici Sestiere Cuventu.

Lo staff di educatori Sara Orso, Gianni Faedda, Deborah Pirrone, Saverio Di Bari, Valeria Giacalone coordinati da Manuela Gangemi e Manuela Pievi hanno accompagnato durante la settimana i ragazzi nel percorso sportivo e didattico con interventi formativi sulla tutela ambientale a cura del 1°M.llo Np. Cassano Tommaso dell’ufficio locale Marittimo Ventimiglia, del Biologo di Pianeta Blu e del geologo Massimo Spano, si ringrazia per la disponibilità e

l’accoglienza lo stabilimento Miramare di Ventimiglia.