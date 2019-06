Ventimiglia. Alla presenza del coordinatore regionale Massimiliano Iacobucci si sono riuniti ieri sera i Fratelli d’Italia di Ventimiglia, in sala il gruppo consigliare composto da Ino Isnardi e Francesco Mauro, l’assessore Gianni Ascheri, il direttivo ventimigliese e i candidati nella lista delle ultime elezioni amministrative.

«Bravi, bravi, bravi», questo l’esordio di Iacobucci «questo è l’unico modo con il quale si può sintetizzare il ringraziamento che il partito deve fare ai candidati e dirigenti di Ventimiglia per aver ottenuto un risultato importante che ci vede insieme alla Lega maggioranza nella maggioranza con un consenso in città doppio di quello alle europee e che supera addirittura quello di Forza Italia, quindi bravi bravi bravi, ho comunicato questo senso di entusiasmo per il risultato di Ventimiglia anche a Giorgia Meloni che presto invierà un dirigente nazionale a fare visita alla nostra città per parlare di collaborazione con il parlamento nazionale, al gruppo consiliare, all’assessore e al sindaco Gaetano Scullino il più sincero augurio di buon lavoro».

Francesco Mauro e Ino Isnardi hanno poi sottolineato l’impegno del gruppo in comune nel curarsi delle tante piccole e grandi questioni di Ventimiglia: «Saremo un servizio per i cittadini che hanno più bisogno, sempre disponibili e presenti, il nostro risultato va onorato con il lavoro a favore di Ventimiglia e di ciò deve tenerne conto anche il Sindaco e l’amministrazione, Fratelli d’Italia deve essere protagonista di questa amministrazione come lo hanno chiesto gli elettori con il loro voto».

L’assessore Gianni Ascheri ha poi illustrato ai presenti i primi passi dell’amministrazione, dai lavori più urgenti al riassetto della pianta organica ai temi che hanno trattato nella prima giunta dell’era Scullino: «Tutti uniti attorno a Tano Scullino che ha portato insieme alle liste e ai partiti il centrodestra a vincere Ventimiglia, collaborazione e impegno con i colleghi di giunta e di consiglio ma sempre nel rispetto delle regole e della trasparenza, una buona amministrazione deve condividere tutto e lavorare unita, io personalmente con il conforto di Fratelli d’Italia sono pronto a lavorare 5 anni in perfetta armonia seguendo queste piccole regole necessarie per rendere una squadra coesa e vincente».

Tutti i presenti sono poi intervenuti manifestando la loro disponibilità a collaborare con gli eletti e con l’amministrazione per mantenere alto lo spirito costruito in campagna elettorale e per segnalare le questioni che più serve affrontare nell’interesse di Ventimiglia.