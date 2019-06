Ventimiglia. Inizia ufficialmente domani, sabato 29 giugno, con la Notte Bianca organizzata dalla Confcommercio con il Comune, l’estate a Ventimiglia. Con il tema ‘sulla cresta dell’onda’, dedicato al mare e al surf, la città si trasformerà in un’isola pedonale (coinvolte via Roma, via Ruffini, un tratto del lungomare e la già pedonale via Hanbury) che offrirà musica live, dj set, shopping, spettacolo e divertimento per grandi e bambini.

«In quindici giorni abbiamo creato la programmazione estiva – ha spiegato il vicesindaco Simone Bertolucci – Mixando gli impegni presi dalla precedente amministrazione a spettacoli voluti da noi».

Tra le novità principali: il ritorno del Resentello come location di eventi. Ce ne saranno quindici, tra luglio e agosto tra i quali, il 10 luglio, ‘Tempo di svalutation': omaggio ad Adriano Celentano. Insieme al piazzale sul mare, faranno da sfondo agli spettacoli il teatro romano, dove sono state organizzate sei serate, e il Forte dell’Annunziata. Oltre ai giardini Hanbury, che ospiteranno la rassegna ‘Hanbury che spettacolo!’ di Libertà Theatrum.

Concerti, sfilate di bellezza, teatro, spettacoli itineranti, artisti di strada. Il calendario delle manifestazioni dell’estate 2019 è ricchissimo. Non mancano nomi importanti, di artisti conosciuti a livello internazionale: l’attrice Violante Placido, che venerdì 19 luglio sarà al Forte dell’Annunziata, e la cantautrice italiana, ex voce dei Matia Bazar, Antonella Ruggiero, anche lei al Forte il 27 luglio.

Tutti gli eventi saranno pubblicizzati sulla pagina Facebook di EVentimiglia, che riporterà il logo donato dall’ex assessore Pio Guido Felici. «Ne siamo orgogliosi – ha dichiarato Bertolucci – Il brand fidelizzerà i turisti».

Grande new entry a Ventimiglia, il festival internazionale di artisti di strada organizzato dall’associazione Lasciadire con il contributo del comitato centro storico. «Il sogno di creare questo festival lo porto avanti da qualche anno – ha dichiarato Bruno Scioli, presidente di Lasciadire – Quest’anno finalmente lo abbiamo organizzato, visto che l’idea è piaciuta all’amministrazione. Porteremo molti artisti, tra cui uno di fama internazionale». L’evento si svolgerà a Ventimiglia alta, sotto la direzione artistica di Davide Barella, il 10 agosto a partire dalle 17.

Al teatro romano, invece, troverà spazio ‘Il luglio romano‘: rassegna di musica cantautorale e spettacoli teatrali, che inizierà con un concerto di musica tradizionale irlandese per concludersi con uno spettacolo di Pino Petruzzelli. Sempre al teatro, sabato 10 agosto, uno spettacolo dedicato al grande Faber: Creuza de ma. Un secondo omaggio a Fabrizio De André avrà luogo il 13 agosto, questo volta al Forte.

Protagonista dell’estate anche il tradizionale ‘Agosto Medievale‘, con le quattro serate principali previste dal 1 al 4 agosto. Seguirà ‘Dal tramonto all’Alba’, quest’anno dedicato al tema: i sessant’anni di Asterix e Obelix.

Non mancheranno le serate danzanti, con le orchestre romagnole. Il 14 agosto, con l’orchestra di Omar Codazzi, e il 25 agosto.

Torna, anche quest’anno, la ‘cena in bianco‘, organizzata ai giardini Hanbury il 20 luglio vedrà l’esposizione di 30 quadri dell’artista Marcello Cammi. Per la prima volta, invece, la ‘cena in giallo‘ organizzata da ‘Noi4You’ in piazza della cattedrale il 19 agosto.

Amministrazione e uffici comunali sono già al lavoro per la stagione teatrale, il calendario natalizio e il calendario dell’estate 2020: «Ci saranno novità e sorprese», preannuncia Bertolucci.