Ventimiglia. Sulla passeggiata Lungomare apre “Brazzeria31″, una perfetta combinazione tra brasserie e pizzeria.

Dall’esperienza del Geppy’s Bistrot nasce una nuova attività che offre ai suoi clienti tagli di carne e pizze speciali per chi ama la cucina veloce senza rinunciare alla qualità. Tantissime persone ieri sera all’inaugurazione ufficiale, tra le quali anche alcuni rappresentanti politici locali, come il sindaco Gaetano Scullino, l’ex primo cittadino Enrico Ioculano, l’onorevole Flavio Di Muro, e di alcune associazioni. Una nuova realtà resa possibile grazie alla collaborazione dei soci Ersi Costruzioni, Lauro Serramenti, As Moderna e Geppy’s Bistrot.

di 26 Galleria fotografica Brazzeria31









Brazzeria31 è aperta tutte le sere e nel periodo estivo anche sabato e domenica a pranzo con la formula brunch. La location, immersa nel verde a due passi dalle spiagge libere, è perfetta per qualsiasi momento di pausa in famiglia.