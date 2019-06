A Vallecrosia e a Camporosso torna la “Festa della musica”

Vallecrosia. Come lo scorso anno anche per questa edizione della “Festa della musica” il Comune di Vallecrosia collaborerà con il confinante comune di Camporosso per offrire un’attrattiva ancor maggiore.

La festa si svolgerà, come di consueto, venerdì 21 giugno, nella giornata ufficiale della Festa europea della musica dalle 19 alle 24, per celebrare il solstizio d’estate. Lungo la via Aurelia, la strada cittadina principale da angolo via Braie all’angolo di via Angeli Custodi, per l’occasione chiusa al traffico veicolare, verranno sistemati numerosi gruppi musicali che suoneranno rigorosamente dal vivo. Si esibiranno: Playrace, Unoband Trio, Erbagrama, Never The Dog, Blue Velvet Sound, Resonance Band, Thunderbirds, Recovered, Mad, D-Sparsi, Mumu Dj, Bleazz, Braights, Little Beat e The Weavers 51.

In occasione della Festa della musica la via Aurelia (SS1) sarà chiusa al traffico e gli esercizi commerciali resteranno aperti, inoltre verranno collocate lungo la via: auto ‘500 a cura del Fiat Club 500 Italia di Garlenda, vespe d’epoca a cura del Vespa Club Riviera dei Fiori, Moto Harley Davidson a cura dell’Associazione Harley & Flowers di Sanremo, fuoristrada del Club 4X4 Riviera dei Fiori di Vallecrosia e le moto del Moto Club Jacques Maggioni di Vallecrosia.

Sarà anche riservato uno spazio per il gazebo della Lega della Difesa del Cane di Ventimiglia, mentre davanti al Don Bosco si potranno ammirare esibizioni di balli e danze tradizionali organizzati dall’associazione Indanza di Vallecrosia.

Lungo la via cittadina, oltre che nei negozi, si potrà fare shopping anche presso i banchi del mercatino di antiquariato e hobbistica presenti grazie alla collaborazione con l’associazione Antico Doc di Vallecrosia.

La via principale diventerà così una grande piazza in festa dove bar e ristoranti potranno estendere i propri dehors e dove sarà possibile fare shopping in notturna grazie ai commercianti che rimarranno aperti per tutta la sera.

A ravvivare la serata non mancherà anche una sfilata organizzata dal negozio di parrucchiera “Titti Coiffeuse”.

Ci sarà tanta buona musica e tanto divertimento per tutti, turisti e residenti. La disponibilità a collaborare per la buona riuscita di quest’evento, da parte degli assessorati al Turismo e Manifestazioni di entrambe le cittadine che hanno organizzato la manifestazione in maniera congiunta, è ben rappresentato dall’apposito protocollo d’intenti condiviso che le due Amministrazioni comunali limitrofe hanno siglato già dagli scorsi anni.

Un valido aiuto è stato offerto anche da parte dell’associazione Pro Loco “Città di Vallecrosia” che, come per le precedenti edizioni, ha contribuito, con la propria disponibilità, alla gestione dell’iniziativa.

Le amministrazioni comunali, per voce degli assessori Patrizia Biancheri e Cristiana Celi, congiuntamente affermano: «Si tratta di un evento che ben s’inserisce nella tradizione musicale del nostro Comprensorio. La Musica è un linguaggio universale che trasmette messaggi e contenuti di altissimo significato e può superare barriere culturali, politiche ed economiche, diventando occasione di scambi e socializzazione. Ringraziamo tutti i commercianti di Vallecrosia e Camporosso che con la loro disponibilità e spirito collaborativo, hanno reso possibile l’organizzazione della manifestazione.

Verranno offerti al pubblico momenti di partecipazione e di coinvolgimento. Non ci sarà solo musica, ma anche animazione ed intrattenimenti per tutti i gusti».