San Lorenzo al Mare. Oggi, venerdì 28 giugno, presso la sala Beckett del comune di San Lorenzo al Mare, si è svolta nella commozione generale la consegna di due borse di studio dedicate alla memoria di Giacomo Magliano, cittadino di San Lorenzo al Mare recentemente scomparso.

Alla presenza del sindaco Paolo Tornatore, della dirigente Paola Baroni e del corpo docente della scuola secondaria di primo grado di San Lorenzo al Mare, due studentesse ritenute particolarmente meritevoli, Giulia Carrera e Valentina Fusco, sono state premiate per onorare la memoria di un uomo che ha sempre avuto a cuore il valore della cultura e dell’istruzione. Le ragazze, così come il resto dei loro compagni di classe, hanno appena concluso il loro primo ciclo di istruzione e si apprestano ad iniziare il loro percorso nelle scuole secondarie come persone e come cittadine del mondo. Buon viaggio.