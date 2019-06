San Bartolomeo al Mare. Dopo il trionfo di ieri sera con la Notte Oro e le sue band, la Festa Europea della Musica, prosegue anche oggi e domani a San Bartolomeo al Mare. L’evento è organizzato dal Centro Sociale Incontro e dall’Ufficio turismo del Comune, con la collaborazione dell’Associazione San Matteo e dei commercianti, e con l’intervento di Riccardo Gus Ghigliazza. In programma musica, spettacoli, street food, bancarelle e ovviamente #unmaredibirra.

Ogni sera dalle 19:30 in piazza Torre Santa Maria, l’appetitosa cucina da strada viene reinterpretata dai commercianti di San Bartolomeo al Mare, che propongono le loro migliori specialità. Alle 21:30 sempre in piazza Torre, il concerto delle migliori band che saranno anche sul Lungomare, all’Anfiteatro, al Piazzale sul mare, in via della Resistenza e in Piazza dell’Ancora. La birra sarà disponibile ovviamente ovunque.

Festa Europa della Musica

Domenica 23

Piazza Torre Santa Maria

La Premiata Banda

Cover band di brani molto conosciuti arrangiati in chiave folk e gipsy.

Lunedì 24

Piazza Torre Santa Maria

Hot Arichokes Crew

El Coach, Mr. Pink, Gus, “Contro il logorio delle feste moderne”, Italian Trash anni ’70, ’80, ’90, ’00, Italian Pop, Classic Rock, tutto mixato con allegria.