Sanremo. Millenials in delirio a Pian di Nave per Shade. Il rapper ieri sera ha scatenato la folla assiepata ai piedi del palcoscenico della Festa della Musica. Recordman di follower sui social e reduce dell’ultimo Festival, l’artista ha fatto saltare a ritmo di Bene ma non benissimo la “giungla” di Sanremo. Mani al cielo e smartphone pronti a scattare un selfie per i centinaia di adolescenti che dal tardo pomeriggio attendevano il loro beniamino. Tra di loro anche due fan club arrivati da Torino, città natale di Shade, guest star insieme a Fred de Palma che ha tenuto il ritmo della serata tra le esibizioni dei The virgin rock band e Roberto Saita di Area Sanremo. «È questa la Sanremo che vogliamo. Grazie per essere così tanti, qui e nel resto della città», ha urlato salendo sul palco Alberto Biancheri, “sindaco rock”, come lo ha definito il presentatore Massimo Biggi.

Il «concertone» si è svolto nella massima sicurezza. Per l’occasione è stato allestito un piano di safety e security che ha visto la delimitazione dell’area, controlli all’accesso e divieti, oltreché una postazione fissa della Croce Verde di Arma di Taggia e presidi delle forze dell’ordine. Più soft il servizio di sorveglianza tra le piazze e le vie del centro che sono state animate dalle esibizioni di band del territorio: Studio 54, Full Optional, Uma a Zero, Duo Talamo, Nuovi Solidi, Slurp Music Animation, Glue’s Avenue, Start Over, Quel duo lì, Manuela Gaslini e Riccardo Sasso.

Promossa dall’Amministrazione comunale e organizzata da Sanremo On con il supporto di una cordata di privati, la tre giorni della Festa della Musica si concluderà questa sera con i live nel centro città (dalle 18.30) e il doppio spettacolo di Patty Pravo e Teo Teocoli al Teatro Ariston (ore 20.45).