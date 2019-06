A Imperia la presentazione del libro “Il passo della morte” di Enzo Barnabà

Imperia. Sabato pomeriggio, alle 18, in piazza Antica dell’Ospizio (Black Horse), la Libreria Ragazzi di via Amendola, con la chiesa Valdese, l’associazione “Libera” e l’Istituto Storico della Resistenza di Imperia, organizzano la presentazione del libro “Il passo della morte” di Enzo Barnabá. Sarà presente l’autore.

Il libro racconta vari episodi del passato e di oggi che hanno per protagonisti rifugiati, esuli, combattenti di varie epoche e di diverse provenienze, che hanno varcato illegalmente il confine di Ventimiglia, rischiando la vita sul “Passo della Morte”, un sentiero impervio e a strapiombo.

Un’altra occasione per fare storia e memoria parlando di un piccolo grande libro giunto in pochi mesi alla terza ristampa e recensito da giornali di rilievo come Il Sole 24 Ore.

Un’occasione per riprendere, attraverso lo sguardo critico e fraterno di uno storico contemporaneo, un tema di grande attualità.