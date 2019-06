A Diano San Pietro si è insediato il nuovo consiglio comunale

Diano San Pietro. Si è insediato il nuovo consiglio comunale formato dalla seguente maggioranza:

Sindaco: Claudio Mucilli

Vice Sindaco e Assessore ai lavori pubblici e arredo urbano: Stefano Pissarello

Assessore ai servizi sociali e finanziari: Simone Rolfi

Consiglieri: Federico Ardissone, Roberta Ardissone, Nives Bonavera, Lorena Pissarello, Gino Saguato.

Dopo il giuramento del sindaco si è parlato del programma che, tra i progetti più importanti, prevede il proseguo delle opere di miglioramento delle strade e delle mulattiere, la realizzazione di eco-isole per la raccolta differenziata, verranno messi nuovi punti luci per migliorare ulteriormente l’illuminazione pubblica e saranno sostituiti gli apparecchi esistenti con luci a led per ridurre i consumi. Si ricorda che l’energia utilizzata dagli impianti di pubblica illuminazione e dagli edifici comunali proviene già totalmente da fonti rinnovabili. I cittadini che vorranno adottare un cane che risiede nella struttura convenzionata avranno ancora la possibilità di ottenere uno sconto sulle tasse.

“I nostri interventi sono sempre finalizzati a migliorare l’impatto energetico del nostro Comune – spiega il Sindaco Mucilli - e a rendere responsabili i cittadini per migliorare l’ambiente circostante. Il nostro Comune vanta eccellenze come l’asilo d’infanzia, la scuola elementare e il parco giochi, anche dal punto di vista sociale siamo sempre stati sensibili con agevolazioni e sconti.

La cultura e le manifestazioni sono sempre state una delle nostre priorità, continueremo su questa linea. Visti i buoni risultati ottenuti con l’installazione della rete di videosorveglianza, la stessa verrà ampliata con aggiunta di nuove telecamere ambientali e con il riconoscimento targhe. La sicurezza è sempre più importante per i cittadini”.