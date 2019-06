Diano Castello. È ormai giunta alla 9° edizione la spettacolare Infiorata del Corpus Domini che si svilupperà per le vie del borgo medievale di Diano Castello domenica 23 giugno.

Una tradizione recuperata negli ultimi anni grazie all’impegno di un gruppo di volontari per rivitalizzare il bellissimo borgo e diffondere la conoscenza del paese. Tanto il successo delle scorse edizioni che i maestri infioratori sono stati invitati a partecipare alle infiorate torinesi realizzate nella splendida cornice della Certosa Reale di Collegno negli anni 2015 e 2016.

La manifestazione, organizzata anche grazie al contributo del comune, si svilupperà su un percorso di oltre 600 metri di

tappeto fiorito completamente decorato da una miriade di veri e coloratissimi petali di rose, meravigliose gerbere, bouganvilles e altri materiali colorati.

Gli allestimenti floreali avranno inizio alle 15.00 e, grazie alla grande partecipazione di tantissimi volontari, proseguirà per tutto il pomeriggio. Alle 20,00 sarà celebrata la S. Messa nella Chiesa Parrocchiale a cui seguira la Processione su tutto il percorso decorato. La cittadinanza è invitata all’evento per poter ammirare sia la fase preparatoria che per vivere la Solennità religiosa.