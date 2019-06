Cervo. E’ andata in scena domenica scorsa la seconda edizione dell’Urban Trail per Dario, manifestazione podistica non competitiva, che ha preso il via dal piazzale dello Spazio autogestito Babilonia in via Steria.

Un’Urban Trail di otto chilometri lungo le zone più suggestive di Cervo (centro storico, Parco del Ciapà, località Poggio). Inoltre ve ne è stata anche una meno impegnativa di tre chilometri: la Family Run. I partecipanti hanno corso per beneficenza visto che parte del ricavato raccolto verrà devoluto al Centro Pediatrico di Riabilitazione Motoria dell’Asl 1 Imperiese.

di 290 Galleria fotografica Urban Trail per Dario









(Foto di SpeedyMassimo VideoFoto)