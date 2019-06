A Bordighera la presentazione del libro dell’insegnante Monica Di Rocco

Bordighera. Venerdì 14 giugno alle 17.30 presso la biblioteca civica internazionale si terrà la presentazione del libro di Monica Di Rocco intitolato “Arteterapia. Un viaggio creativo con i migranti alla frontiera del Ponente ligure. Pratiche e resoconto di un’esperienza” De Ferrari editore. Seguirà dibattito. Presenzieranno all’evento gli autori delle prefazioni al libro: S.E. mons. Antonio Suetta, vescovo di Ventimiglia- Sanremo, e Maurizio Marmo, presidente della Caritas Intemelia. Con la collaborazione di Claudia Roggero. Il professore Alberto Moreno coordinerà la presentazione con dibattito.

Il libro illustra le esperienze dell’autrice, insegnante di arte ed arteterapeuta, che ha condotto dal 2015 un percorso di attività con i migranti, presso i Balzi Rossi , il seminario vescovile di Bordighera e la Croce Rossa di Ventimiglia. Un capitolo è anche dedicato a un progetto d’inclusione e interazione, realizzato nella scuola secondaria di primo grado di Dolceacqua, durante l’anno scolastico 2016/2017, che ha, tra l’altro, permesso di realizzare il video Oltre le Paure, reperibile su YouTube (https://youtu.be/BRapnZ1reN4 ).

Il testo proposto vuole rappresentare una testimonianza, attraverso le immagini realizzate dai migranti, del loro vissuto e dei molti traumi subiti per raggiungere l’Italia, ma anche dei loro sogni e delle loro speranze. Si presenta come strumento di conoscenza e sensibilizzazione e come “modello” sperimentato, per quanti volessero aiutare nello specifico i migranti, attraverso l’Arteterapia.