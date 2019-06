32° Sanremo Rock&Trend Festival, concluse le selezioni per accedere alla finalissima

Sanremo. Giovedì 6 giugno al Teatro Ariston si terrà la terza e ultima giornata di selezioni finali nazionali del 32° Sanremo Rock & Trend Festival.

Sarà ancora una volta il palco della sala Ritz ad accogliere tutta l’energia delle migliori band italiane, che cercheranno di “staccare il biglietto” per la finalissima in programma venerdì 7 giugno. Ma su quel palco i giovani musicisti troveranno anche una sorpresa: alle 21 il presidente e direttore artistico del Festival, maestro Angelo Valsiglio, introdurrà Mario Luzzatto Fegiz, super ospite della serata, che dall’alto della sua lunga esperienza “racconterà” ai ragazzi alcuni aneddoti sulle star della musica tratti da “Io odio i Talent show”, la commedia musicale che il giornalista porta in giro dal 2011 nei principali teatri italiani.

La gara vedrà le ultime 40 band finaliste esibirsi live dalle 9 alle 23,30 davanti alla giuria. Solo alla fine della serata, al termine dei conteggi delle tre giornate, conosceremo i 16 artisti – 8 per la categoria Rock e 8 per la categoria Trend –che venerdì si sfideranno per vincere il 32° Sanremo Rock & Trend Festival, il più ambito e longevo festival italiano dedicato alle rock band emergenti.

Le esibizioni di giovedì 6 giugno saranno presentate da Gigi Zini, voce della Nazionale Italiana Cantanti, e da Gigio D’Ambriosio di RTL 102.5 (già selezionatore per i giovani del Festival di Sanremo e per X Factor), che farà parte anche della giuria. L’intera giornata sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale SanremoRock. La serata rock di giovedì 6 giugno a Sanremo si chiuderà come sempre al DopoFestivalRock al Rolling Stone Cafè, dove musicisti e ospiti saranno coinvolti in speciali jam session live e interviste.

Per tutte le informazioni sulla manifestazione: www.sanremorock.it, pagina Facebook ufficiale “Sanremo Rock”, info@sanremorock.it, 327 423 7725. Sono partner istituzionali del 32° Sanremo Rock& Trend Festival: Assomusica (Associazione italiana degli organizzatori e dei produttori di spettacoli di musica dal vivo), F.I.P.I. Italia (Federazione Internazionale Proprietà Intellettuale), NUOVOIMAIE (Nuovo Istituto Mutualistico per la tutela dei diritti degli Artisti Interpreti Esecutori) e PMI (Produttori Musicali Indipendenti).

Sanremo Rock & Trend Festival è il più ambito e longevo contest nazionale per artisti singoli, duo o gruppi italiani emergenti della scena rock, indie, alternative, pop rock, hard rock e tutte le possibili “declinazioni” trasversali ai generi. Nato negli Anni ’80, Sanremo Rock è un brand storico che ha portato al successo moltissimi Big di oggi. Dal suo palco sono passati, fra i tanti, i Litfiba, i Denovo di Mario Venuti, Ligabue, Tazenda, i Bluvertigo di Morgan e gli Avion Travel, solo per citarne alcuni. La manifestazione rappresenta un grande momento di incontro musicale, di confronto, di sana competizione e soprattutto offre precise indicazioni sul movimento rock italiano, sul suo stato di salute, le tendenze, le preferenze.